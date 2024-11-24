«Факел» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Воронеже

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Динамо» в 16-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Факел» не проиграет за 2.07.

«Любопытнейший матч нас ждёт в Воронеже. «Факел» сыграет против московского «Динамо». «Факел» до поражения в прошлом туре в матче с «Локомотивом» пять встреч подряд не проигрывал. И в нынешнем сезоне на новом своём стадионе «Факел» проиграл пока только один матч. Это была самая первая игра с «Акроном», когда он ровно так же привыкал к газону, как и «Акрон». Ну и тольяттинцы там переиграли «Факел», забив два мяча. Поражение – 0:2. Потом были только ничьи у воронежцев. Но ещё была победа над «Оренбургом». Обыграть «Факел» не так-то просто, тем более на искусственном поле.

Динамовцы не совсем привычны к этому газону. Ну, плюс у «Динамо» 12 игроков разъезжались по сборным. В каком они состоянии вернутся, как они вернутся, как всех собрать воедино правильно? Личке это будет максимально сложно сделать.

«Факел» — команда зубастая, команда, которая любит возвращать долги. А должок определённый имеется за поражение в матче 1-го тура, когда «Факел» в первом тайме вообще предстал командой, не готовой к сезону.

И я думаю, что у «Факела» сейчас, в очень хороший отрезок, после качественной, как мне кажется, двухнедельной подготовки, есть шанс воспользоваться ситуацией и дома при своих болельщиках на более привычном для себя газоне удачно сыграть с «Динамо». У «Динамо» есть вопросы по Бальбуэне, есть вопросы по Бителло, сможет он сыграть или не сможет. Есть вопросы по обороне. Плюс нет основного вратаря. В общем, всё говорит за то, что «Факел» имеет хорошие шансы не проиграть московскому «Динамо» в этом туре.

Этот вариант и выберу. «Факел» не проиграет за 2.07», — приводит слова Генича «РБ Спорт».