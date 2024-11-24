«Факел» — «Динамо»: ставка Игоря Семшова на игру РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Факел» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.78.

«Воронежский «Факел» и московское «Динамо» сыграют друг против друга в матче 16-го тура РПЛ.

«Факел» неудачно начал сезон и уже пережил смену тренера. Под руководством Дмитрия Пятибратова у команды из Воронежа всего две победы в 11 матчах. Помимо этого есть пять ничейных результатов. Команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

«Динамо» второй сезон подряд является одним из фаворитов турнира, располагаясь на пятой строчке в таблице. Команда Марцела Лички играет в атакующий футбол, который приносит много забитых мячей, но порой и пропущенных тоже. В октябре и ноябре бело-голубые обыграли «Рубин» (4:0), «Крылья Советов» (6:3), «Химки» (4:3) и «Пари НН» (3:1). Также была ничья с «Ростовом» (1:1) и поражение от «Локомотива» (1:2).

В первом круге в Москве победа осталась за «Динамо» (3:1). Столичные выиграли в трёх из четырёх последних матчей в национальном чемпионате. В связи с этим поставим на их победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».