«Факел» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» 2:1 за 7.40.

«В 16-м туре РПЛ состоится встреча «Факела» и «Динамо». Тут гости обязаны набирать очки, тем более если учитывать, как они провели последние игры.

Довольно нестабильно провела последние матчи команда Лички. Сперва она не смогла переиграть «Ростов» в тяжёлом матче РПЛ – 1:1. После этого ещё и в Кубке России проиграла «Локомотиву» (1:2). Хотя это был только первый четвертьфинал плей-офф. Затем перед паузой на матчи сборных бело-голубые добыли победу в противостоянии с «Пари НН» — 3:1.

Стоит отметить, что и до этих результатов интересные матчи проводило «Динамо». Так, одержало оно две победы с крупным счётом, с «Химками» так и вовсе было близко к ничьей – 4:3. А «Крыльев» динамовцы одолели со счётом 6:3. В турнирной таблице подопечные Лички всё ещё идут высоко – на четвёртом месте. Правда, догнать топ-3 им будет уже не так легко – разрыв с «Локо» с третьей строчки уже насчитывает четыре очка. А снизу поджимают «Спартак» и ЦСКА.

У «Факела» сейчас совсем другие турнирные проблемы. С 12 очками он идёт на 14-м месте. Всё ещё очень плотная ситуация на дне таблицы. Сейчас несколько команд, включая воронежцев, имеют в активе 12 очков. Но никто не может стабильно начать выигрывать, чтобы оторваться от зоны вылета, как это, например, сделали махачкалинское «Динамо» и «Пари НН».

Но «Факел» ещё довольно неплохо смотрелся в последнее время. Он даже шёл на серии без проигрышей, играл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1), ЦСКА (0:0) и даже обыгрывал «Ахмат» 3:2, тоже идущий в зоне вылета. Серия прервалась в прошлом туре – 1:2 от «Локомотива».

Тут я тоже не жду успеха хозяев поля. Соперники сыграют после паузы на международные матчи. У «Динамо» много кто отдохнул. А те футболисты, что вызывались в сборную России, думаю, так сильно не устали. Соперники были не те, что вызывают усталость.

Так что «Динамо» сейчас должно выигрывать. Ставлю на то, что команда сделает это со счётом 2:1 – котировка 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».