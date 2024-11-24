«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 24 ноября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ничья за 3.13.

«Два поражения, две ничьи и победа. Вот результат выступления «Пари НН» в последних матчах. Но так ли здесь всё плохо? Нижегородцы сыграли вничью с командами, примерно равными по уровню — «Ростовом» и «Акроном». Да, где-то могло повезти больше, например в игре с ростовчанами, «Пари НН» вел до самой концовки, но удержать преимущество не смог, Осипенко сравнял в добавленное время. Поражения от «Спартака» и «Динамо» трудно назвать неожиданными, и те, и другие выше по уровню, поэтому сильно расстраиваться не стоит. В игре с «Ахматом» команда наконец смогла победить. «Пари НН» смог выстоять под давлением грозненской команды, а потом забил сам. Хуан Боселли и Александр Эктов принесли столь важную победу. Сейчас команда Виктора Гончаренко располагается на десятой строчке, неплохой результат, но зона стыковых матчей пока не сильно далеко, необходимо набирать очки и дальше.

«Динамо» соседствует с «Пари НН», в последних пяти играх у команд абсолютно идентичные показатели побед и поражений. Махачкалинцы также уступили командам из верхней половины таблицы — ЦСКА и «Зениту», и сыграли вничью с «Акроном» и «Факелом». Победа пришла в последнем туре в сложнейшем матче против «Оренбурга». Гости вышли вперед на 13-й минуте, махачкалинцы принялись штурмовать ворота соперника, но результат пришел лишь во втором тайме. Эгаш Касинтура и Гамид Агаларов отличились в последние 15 минут матча и принесли команде Хасанби Биджиева столь необходимую победу.

В последних матчах команды показывают схожие результаты, перед очковым матчем выбрать фаворита совсем непросто, поэтому я предположу, что команды вполне могут сыграть вничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».