«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: ставка Дмитрия Градиленко на игру 16-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Пари НН» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: 0:0 в первом тайме за 4.50.

«В 16-м туре чемпионата России сыграют «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Тут встречаются две команды, которые набрали одинаковое количество очков. Естественно, они занимают соседние места в таблице. Команды в первом круге закончили матч со счётом 1:0 в пользу нижегородцев. Тогда они добились победы ещё при Иличе на выезде.

Мы все прекрасно знаем, как здорово и организованно играют динамовцы в обороне. Нижегородцы всё-таки не имеют индивидуально сильных футболистов, которые могут взять мяч и самостоятельно создать моменты, реализовать их.

Поэтому, исходя из всего этого, я думаю, что здесь стоит рассмотреть такой прогноз — счёт 0:0 в первом тайме», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».