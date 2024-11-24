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«Леганес» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Леганес» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Леганес» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» и ТМ 3.5 за 2.04.

«Конечно, «Реал» — безусловный фаворит. «Реал» сейчас много уступает «Барселоне», «Атлетико» Мадрид» выиграл свой матч с «Алавесом» и обошёл мадридский «Реал» в турнирной таблице — всё это должно как-то дополнительно подзаводить и зажигать игроков «Королевского клуба». Если учесть, что в среду выездной матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем», мне кажется, что «Реал» малой кровью, в эконом-режиме постарается максимально аккуратно сыграть в обороне и свои моментики реализует.

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Леганес», кстати, немного пропускает — всего 13 мячей со старта сезона. Я думаю, что «Реал» выйдет вперёд в не самой результативной игре. Мой прогноз — победа «Реала» и тотал меньше 3.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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