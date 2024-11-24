«Леганес» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Леганес» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 5.60.

«В рамках 14-го тура чемпионата Испании состоится игра «Леганеса» и «Реала» Мадрид. Несмотря на все проблемы, верю тут в успех гостей. Ну уж слишком разные уровни у соперников.

Да, «Реал» проиграл в нескольких ключевых матчах. Главное, это, конечно, поражение в «эль класико», да ещё и с крупным счётом 0:4. После этого ещё и «Милану» проиграли мадридцы в Лиге чемпионов (1:3). Причём это была для них не первая неудача в турнире – в предыдущем туре «сливочные» ещё и «Лиллю» умудрились уступить.

Пока, конечно, паниковать не стоит. Ситуация не такая плохая, побед у «Реала» всё ещё больше. Отставание от «Барселоны» в Ла Лиге с учётом матча в запасе не такое большое. Но игровые проблемы всё равно есть, на дистанции тяжело придётся коллективу. Много травм, особенно в защите. Пока Мбаппе не вписался на 100% в новый клуб, уже ходят слухи, что недоволен он своей позицией, да и сам «Реал» ожидал от француза большей результативности.

«Леганес», само собой, клуб «другой лиги». У него свои проблемы. Коллективу главное – финишировать выше зоны вылета. И пока он с этой задачей справляется. С 14 очками «Леганес» идёт на 14-м месте. Помогли ему оторваться от вылетающих две победы – 3:0 с «Сельтой» и 1:0 с «Севильей». Причём обе эти команды идут выше в турнире.

Но тут «Леганесу», конечно, не на что рассчитывать. «Реал» обязан выигрывать. Да, у него есть проблемы, не всегда сыгран состав. Но против лёгких соперников мадридцы пока выступают уверенно. Трудности начинаются с топовыми соперниками, коим «Леганес», конечно, не является.

Так что я тут с уверенностью ставлю на победу «Реала» со счётом 2:0. Такой вариант оценивается в 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».