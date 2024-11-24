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«Леганес» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на игру Примеры 24 ноября

«Леганес» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на игру Примеры 24 ноября
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Леганес» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.13.

«Леганес» и «Реал» встретятся друг с другом в матче, который пройдет в рамках 14-го тура Ла Лиги.

«Леганес» подходит к нему, располагаясь на 14-м месте в турнирной таблице. В 13 матчах у них 3 победы, 5 ничьих и 5 поражений. В последних трёх встречах он победил «Севилью» (1:0) и «Сельту» (3:0), но в драматическом поединке проиграл «Жироне» (3:4).

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» идёт третьим в национальном чемпионате. Ранее он обыграл «Осасуну» (4:0), «Сельту» (2:1) и «Вильярреал» (2:0). При этом «сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4).

Ожидается, что у «Реала» на поле не смогут выйти травмированные Алаба и Карвахаль, но это не должно стать критическим для «королевского» клуба. Несмотря на то, что «Реал» в гостях выступает не очень хорошо, считаем, что на этот раз он добьется победы. Уверен в победе «Реала», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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