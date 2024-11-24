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«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.99.

«Ипсвич» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 12-м туре АПЛ. Это первая встреча «красных дьяволов» под руководством нового тренера Рубена Аморима. Есть символизм в том, что сыграет сейчас «МЮ» именно против «Ипсвича».

Дело в том, что тренирует «синих» Киран Маккенна. Ранее молодого специалиста связывали с «Манчестер Юнайтед», прогнозировали его на замену тен Хага летом. Но тренер предпочёл остаться в «Ипсвиче», который он вывел из Чемпионшипа в АПЛ. И пока коллективу тяжело приходится в главном турнире страны. С восемью очками он идёт на 17-м месте, всего в паре очков от зоны вылета. Но я верю, что подопечные Маккенны справятся.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уже несколько хороших игр выдал новичок АПЛ в этом сезоне. Даже на старте АПЛ «Ливерпуль» и «Ман Сити» не так легко его обыграли, в первых таймах испытывали проблемы. Затем в сезоне клуб набирал очки в матчах с «Астон Виллой» (2:2), «Брайтоном» (0:0). Но всё никак «Ипсвич» не мог выиграть. Серия прервалась прямо перед паузой на матчи сборных. Сумела команда обыграть «Тоттенхэм» — 2:1.

А вот у «МЮ» неожиданно началась новая глава. Ну как — неожиданно: многие предсказывали отставку Эрика тен Хага. Слишком уж плохо начал сезон клуб, часто терял очки. В таблице он до сих пор идёт низко — 13-е место с 15 очками. Само собой, пока даже середина сезона далеко. Но всё же статус «Юнайтед» не позволяет ему так часто терпеть неудачи.

Последние игры у руля «МЮ» стоял его экс-игрок Руд ван Нистелрой. Был виден прогресс, игроки начали выступать с большим энтузиазмом, выглядели позитивнее. Итог — три победы и одна ничья в четырёх матчах. Единственный раз не выиграл за этот период коллектив в матче с «Челси», где смотрелся весьма неплохо — 1:1.

Но руководство решило не повторять историю с Сульшером. Всё-таки «Манчестер Юнайтед» возглавил статусный тренер, который имеет опыт за плечами. Рубен Аморим проделал отличную работу в «Спортинге» в последние годы, чем и заслужил повышение. Посмотрим, как под его руководством будет играть именитый клуб.

Пока, конечно, не до конца понятно, как будет играть теперь «Юнайтед». Предсказывают, что Аморим переведёт команду на схему с тремя защитниками. Увидим, даст ли это свои плоды в ближайшее время. Пока же «МЮ» предстоит играть с «Ипсвичем». И я всё же не жду тут сенсаций от хозяев поля. Уровень гостей выше, они выиграют под руководством нового тренера — фора (-1) на «Манчестер Юнайтед» за 1.99», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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