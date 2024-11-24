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«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Англии

«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Англии
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 3 за 1.81.

«Большое событие в жизни «Юнайтед» – новый главный тренер. В любом случае это новое приключение, и Рубен Аморим уже заявил, что он правильный выбор «Ман Юнайтед» и премьера у него состоится на стадионе «Ипсвича».

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний тур «Ипсвича» был запоминающимся, я думаю, что все помнят первый тайм против «Тоттенхэма», когда команда Маккенна просто снесла «Тоттенхэм» на его поле. Не могу сказать, что очень комфортно, но победила — и это первая победа «Ипсвича» и, надо сказать, заслуженная.

Но приезжает «Ман Юнайтед», который перестраивается, и уже очевидно, что мы увидим новую модель игры, которую Рубен Аморим поставил у себя в «Спортинге», а теперь будет делать это в «Ман Юнайтед». Если коротко, то это 3-4-3.

Что точно будет, так это игра в давление и у одних, и у других. Поэтому при такой игре ошибки и голы неминуемы, вот я и думаю, что здесь будет тотал больше 3», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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