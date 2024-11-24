«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Игоря Семшова на встречу АПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.65.

«Ипсвич» и «Манчестер Юнайтед» сыграют друг против друга в 12-м туре английской Премьер-лиги.

«Ипсвич» является аутсайдером в матче, однако в прошлом туре футболисты этого клуба удивили многих, обыграв на выезде «Тоттенхэм» (2:1). Эта победа стала для «Ипсвича» первой в сезоне. А за тур до этого была ничья с «Лестером» (1:1). На текущий момент команда занимает 19-е место.

«Красные дьяволы» не очень хорошо для себя начали сезон. После серии неудач в отставку был отправлен Эрик тен Хаг, которого сменил Руд ван Нистелрой. Под руководством нового тренера манкунианцы ещё не проигрывали: обошли «ПАОК» (2:0), «Лестер» (5:2), (3:0), а также оформили ничью с «Челси» (1:1). С 15 очками команда располагается на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ.

Последний раз команды встречались друг с другом в далёком 2015 году. Тогда «Манчестер Юнайтед» не оставил шансов сопернику — 3:0. И в этом матче «МЮ» будет фаворитом, ставим на его победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».