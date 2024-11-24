«Наполи» — «Рома»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Рома».

Ставка: «Наполи» не проиграет и индивидуальный тотал голов «Наполи» больше 1.5 за 1.90.

«Наполи» против «Ромы» в 13-м туре Серии А. Антонио Конте снова показывает, что его команды всегда, когда он приходит, в первых сезонах борются за трофеи. «Наполи» лидирует сейчас. Он очень хорошо начал этот сезон. При этом коллектив часто действует прагматично, неаполитанцы могут не владеть мячом, могут не очень много моментов создавать, но свои шансы команда всё равно находит, реализует, выигрывает в итоге. Сейчас «Наполи» лидирует после 12 туров Серии А.

В соперниках у неаполитанцев сейчас проблемная команда, которая снова поменяла тренера. «Рома» на этот раз убрала Юрича, а вернула Раньери. До этого, как мы помним, скандально ушёл Де Росси. В общем, эта история взаимоотношений с руководителями сложная. «Рома», вполне вероятно, сезон этот потеряет. Она идёт на 12-м месте сейчас. У римлян всего три победы. В 12 турах всего 13 очков набрано. Отрыв от зоны вылета оставляет всего четыре очка. «Рома» много пропускает, 17 голов в 12 матчах, и отрицательные разница у команды уже. В общем, всё печально.

Я думаю, очевидно совершенно, что фаворит тут «Наполи». Он будет играть дома. Я выбрал вот такую ставку тут — «Наполи» не проиграет и индивидуальный тотал голов «Наполи» будет больше 1.5 с коэффициентом 1.90. Почему я выбрал такую ставку? Во-первых, «Рома» много пропускает – от «Болоньи» она пропустила три мяча, от «Вероны» — столько же, от «Фиорентины» — пять. Понятно, что это будет первая игра при Раньери. Но тем не менее не думаю, что он за короткий срок сможет нам что-то сильно изменить.

«Наполи» остаётся фаворитом этого матча. Да, в прошлом туре сыграли вничью с «Интером». Но миланцы сейчас — лучшая команда Италии. Так что ничья на выезде с ними — тоже неплохо. Хотя могли, конечно, и проиграть, ближе к поражению были. До этого «Наполи» разгромно уступил «Аталанте» 0:3, ещё одному из конкурентов в чемпионате. В целом, я думаю, «Наполи» проблемной «Роме» должен забить больше одного гола и должен не проиграть, с учётом силы атаки – Хвича, Лукаку. Мактоминей заиграл. У «Наполи», в общем, с составом полный порядок. Плюс клуб дома играет», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».