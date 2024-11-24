«Наполи» — «Рома»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Рома».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«24 ноября пройдет встреча «Наполи» и «Ромы» в 13-м туре Серии А. Очень разный сезон они пока проводят. Но исход для меня тут всё равно не столь предсказуем.

«Рому» возглавил уже третий тренер в этом сезоне. Начинал клуб с Де Росси, но не показывал прямо отличных результатов. В итоге он был уволен, хотя позже появилась информация о других мотивах ухода легенды клуба. Римлян возглавил Юрич, с которым результаты коллектива вообще не улучшились. В последних встречах «Рома» проигрывала далеко не самым сложным соперникам — 2:3 с «Вероной» и с «Болоньей», ещё и 1:1 с «Юнионом» в Лиге Европы.

В итоге Юрич тоже был уволен. А «Рому» в очередной раз возглавил Раньери. Это известный кризис-менеджер. Плюс — он хорошо знаком с римским клубом. Так что посмотрим, удастся ли ему спасти сезон для «Ромы». Пока она с 13 очками идёт на 12-м месте. От зоны еврокубков команда уже отстаёт на 11 и более очков.

Ну а «Наполи» неудачно провёл последние матчи, не выигрывал. Да, встречи у него были с равными противниками — 0:3 с «Аталантой» и 1:1 с «Интером». Но, если учесть статус команды Конте, в этих встречах ожидались если не победы, то хотя бы равный футбол. Но в обоих случаях неаполитанцы скорее играли вторым номером.

Несмотря на две неудачи, «Наполи» сохранил за собой первое место в турнире. Он лидирует с 26 очками. Правда, ситуация в Серии А сейчас интересная — сразу четыре команды ниже первого места имеют в активе 25 очков. Так что положение клубов в топ-5 может сильно измениться уже после этого тура.

И я всё-таки не очень верю тут в успех «Наполи». По сути, он провалил игры с «Аталантой» и с «Интером». А сейчас в соперниках будет мотивированная «Рома», которой нужно теперь набирать очки в каждом туре, чтобы не отставать сильнее от топ-6.

Так что выберу тут пари на ничью. Мой вариант — точный счёт 1:1, который оценивается в 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».