«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.75.

«Саутгемптон» и «Ливерпуль» сыграют в 12-м туре АПЛ 24 ноября. После неудач конкурентов уже можно утверждать, что сейчас «красные» являются сильнейшим клубом в Англии. Так что у хозяев поля тут шансов точно нет.

«Ливерпуль» закрепился на первой строчке в таблице Премьер-лиги. С 28 очками сейчас лидирует коллектив. Отрыв от «Ман Сити» со второй строчки насчитывает пять очков, а от других ближайших команд – девять. Помимо прочего, в этом есть и заслуга самих команд, идущих ниже. Тот же «Сити» дважды кряду умудрился проиграть, из-за чего и отстал от «Ливерпуля».

Но стоит похвалить и подопечных Слота. Они пока проводят просто отличный сезон. По сути, провалили они только одну игру – с «Ноттингем Форест». Ещё одна ничья у них была недавно с топовым соперником – «Арсеналом». А вот во всех остальных противостояниях мерсисайдцы выигрывали. Помимо этого, «Ливерпуль» ещё и в ЛЧ играет, где является единственной командой, которая в четырёх турах только побеждала. Так, в последнем матче представителю Англии удалось уверенно переиграть «Байер» — 4:0.

Конечно, «Саутгемптон» меркнет на фоне таких успехов соперника. Более того, сейчас клуб является главным претендентом на вылет в Чемпионшип. С четырьмя очками он располагается на последнем месте. Недавно «святые» добыли свою первую победу в АПЛ – обыграли «Эвертон», идущий не сильно выше (1:0). До этого у «Саутгемптона» была всего одна ничья и все остальные – поражения.

В общем, тут нет смысла рассуждать про шансы команд. «Ливерпуль» легко наберёт три очка. Скорее всего, будет ротация состава, так как на следующей неделе «красных» ждёт игра с «Реалом» Мадрид в ЛЧ. Но даже резервисты мерсисайдцев без проблем должны обыгрывать нынешний проблемный «Саутгемптон».

Так что ставлю на выигрыш «Ливерпуля» с форой (-1.5) мяча за 1.75», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».