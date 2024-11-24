«Наполи» — «Рома»: делай ставку и участвуй в розыгрыше 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ!

24 ноября «Наполи» примет «Рому» в чемпионате Италии. Центральный матч 13-го тура Серии А запланирован на 20:00 мск. Пока соперники рубятся в Неаполе, ты можешь принять участие в розыгрыше 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ. Выполняй квесты, делай ставки, забирай фрибеты в акции «Новогодняя миссия».

Хвича Кварацхелия продолжает радовать фанатов «Наполи». Лидер команды за 12 матчей Серии А отметился пятью забитыми голами и двумя результативными передачами. Поэтому не утихают слухи о его возможном переходе в другой топ-клуб. На грузинского полузащитника претендуют «ПСЖ» и «Барселона». По сообщениям СМИ, каталонцы готовы выложить за трансфер Хвичи € 80 млн.

«Рому» продолжает лихорадить, команда никак не может найти стабильную игру, от чего страдают и результаты. 14 ноября римляне официально объявили о назначении на пост главного тренера Клаудио Раньери. Специалист завершил карьеру полгода назад, но вернулся ради такого предложения. Он стал уже третьим наставником римлян в текущем сезоне. До него «Рома» уволила Даниэле Де Росси и Ивана Юрича.

Перед 13-м туром римляне расположились лишь на 12-м месте в турнирной таблице. Они проиграли в четырёх из пяти последних матчей чемпионата Италии. На выезде их дела обстоят ещё хуже: четыре ничьих, два поражения и ни одной победы в текущем сезоне Серии А. «Наполи» идёт среди лидеров и борется за титул. Неаполитанцы опережают римлян на 13 очков и лишь один раз теряли очки на своём поле.

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