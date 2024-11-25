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ЦСКА — «Рубин»: коэффициенты букмекеров на матч 26 ноября

ЦСКА — «Рубин»: коэффициенты букмекеров на матч 26 ноября
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26 ноября состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ ЦСКА — «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск.

Первая игра в Казани не выявила победителя — 0:0.

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Букмекеры считают фаворитами футболистов ЦСКА: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.67. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1670 рублей.

Успех казанцев оценён в 5.50. Ставки на ничью по итогам двух таймов принимаются за 3.90.

Аналитики считают, что матч Кубка России ЦСКА — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.08.

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