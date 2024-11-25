Названы шансы «Вашингтона» в матче НХЛ с «Флоридой»

26 ноября на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.95, это около 50% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1950 рублей.

Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50 (28%). Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30 (22%).

Букмекеры уверены, что матч «Флорида» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.