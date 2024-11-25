«Эмполи» — «Удинезе»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Эмполи» — «Удинезе».

Ставка: 1:1 за 5.00.

«В рамках 13-го тура чемпионата Италии встретятся «Эмполи» и «Удинезе». Если смотреть на их результаты в последнее время, то хозяева поля выглядят более перспективно. Хотя гости в этом сезоне уже выдавали неплохие результаты. Так что сейчас тяжело точно говорить о фаворите.

У «Эмполи» три поражения в последних семи турах Серии А. Само собой, это не лучшая статистика. Но можно посмотреть на то, кому коллектив проигрывал – «Интеру» (0:3), «Наполи» (0:1) и «Лацио» (1:2). Думаю, почти любая команда из второй половины таблицы в этих встречах тоже бы потерпела неудачу.

В других встречах «Эмполи» уже набирал очки. Из значимых результатов стоит вспомнить нулевую ничью с «Фиорентиной». Примерно после этого флорентийцы начали только выигрывать и высоко в таблице поднялись. Сам же коллектив в турнире идёт на 10-м месте сейчас, с 15 очками. Несколько соперников выше от «синих» большого отрыва не имеют.

«Удинезе» как раз и стоит сразу над «Эмполи» в турнире, на девятом месте. У него есть преимущество всего в одно очко. Так что кто тут выиграет, тот и немного оторвётся от преследователя. Подняться сильно выше самим «зебрам» будет уже тяжелее. Во-первых, разрыв в очках больше. А во-вторых, тяжело сейчас поверить в частые победы команды.

Зачастил с неудачами «Удинезе» — проиграл в четырёх из пяти туров. Так, уступила команда тоже сильным соперникам – 1:2 от «Аталанты», 0:2 от «Ювентуса» и 0:1 от «Милана». Хотя была среди этих результатов и совсем необязательная потеря очков, которую «зебры» могли бы и избежать – 2:3 с «Венецией». А единственный успех за последнее время у «Удинезе» был в игре с «Кальяри», идущим сильно ниже – 2:0.

В целом я тут не вижу всё-таки фаворита. Обе команды выступают в этом сезоне нестабильно. Да, «Эмполи» в последнее время смотрелся чуть лучше. Но я не думаю, что «Удинезе» тут всё равно легко уступит. Ожидаю осторожного футбола, минимум голов. Моя ставка – счёт 1:1 за 5.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».