«Ньюкасл» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (-1) за 1.77.

«В 12-м туре чемпионата Англии сойдутся «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Отдаю тут предпочтение хозяевам поля. Они лучше сезон проводят, выступают качественнее.

Да, пока «сорокам» не удаётся показать тот же уровень футбола, что у них был в последние сезоны. Ранее команда Хау боролась за высокие места, стабильно шла в районе топ-5. Но сейчас больше ошибок совершает коллектив. Идёт он на восьмой строчке в таблице. Однако разрыв между соперниками в этой части таблицы минимальный, так что одна победа поможет подняться «Ньюкаслу» сразу в топ-6.

Чередует в сезоне клуб разные серии. Сейчас он только выигрывал в трёх матчах. Причём важно отметить, кого побеждал коллектив. Дважды удалось ему отобрать очки у соперников из верхушки турнира: 1:0 с «Арсеналом» и 3:1 — с «Ноттингем Форест». Перед этим «сороки» ещё и «Челси» из Кубка лиги выбили — 2:0. Это, конечно, говорит о хорошей форме команды Хау.

«Вест Хэм» же явно слабее проводит сезон. В предыдущие годы тоже команда выдавала хорошие результаты, даже успехов в еврокубке добивалась. Сейчас же, после небольшой перестройки летом, когда пришёл новый тренер, «молотобойцы» пока не могут набрать ход. Турнирное положение обо всем говорит — 14-я строчка с 12 очками. Подняться в ближайшее время будет тяжело — отставание от «Манчестер Юнайтед» со строчки выше составляет три очка.

В последних встречах разные результаты чередовал «Вест Хэм». В этом сезоне чаще двух матчей он не выигрывал. Последние успехи были над проблемными коллективами — как раз над «Манчестер Юнайтед» (2:1) и «Ипсвичем» (4:1). А вот с более сложными соперниками, играющими собраннее, возникали проблемы у подопечных Лопетеги недавно — 0:0 с «Эвертоном», 0:3 с «Ноттингем Форест» и 1:4 — с «Тоттенхэмом».

В общем, совсем уж простой игры для хозяев поля тут не жду. Но «Ньюкасл» сильнее. Может быть, не с таким крупным счётом, но выиграют тут «сороки» — с форой (-1) мяч с коэффициентом 1.77», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».