«Нефтехимик» — «Куньлунь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Нефтехимика» и ТМ 5.5 за 3.50.

«Куньлунь» продолжает свой восточный выезд, в котором пока набирает 100% очков. Это действительно поражает воображение. Команда Михаила Кравца ещё дома успела всухую обыграть минское «Динамо» (3:0), а затем полетела в Екатеринбург, где расправилась с «Автомобилистом» в серии послематчевых бросков, а далее просто влепила оплеуху лидеру Востока — «Трактору». «Куньлунь» победил 4:1 и воспользовался ситуацией, ведь челябинцы в этот день явно были не похожи на себя.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Нижнекамцы в последних шести матчах лишь раз уходили без набранных очков, а в прошлом матче вообще сумели дома одолеть «Салават Юлаев» и впервые в ноябре оставить уфимцев без набранных баллов. Эти результаты и этот набор очков позволяет команде Олега Леонтьева сохранять хоть какую-то стабильность в таблице. Сейчас «Нефтехимик» на шестом месте на Востоке, имея в своем активе 30 очков после 31 матча. Они на одно очко опережают «Адмирал» и на пять очков опережают «Ладу» и «Сибирь».

В этом сезоне команды друг с другом ещё не встречались. И мне думается, что это на пользу именно хозяевам. Они всё-таки в домашней серии, и больше времени на подготовку и восстановление. К тому же мы знаем, что китайцы хорошо настраиваются на сильные команды, а вот менее статусным коллективам они могут и проиграть, где-то банально может сыграть и недонастрой.

Я выбираю: победа «Нефтехимика» и общий тотал голов меньше 5.5 с коэффициентом 3.50», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».