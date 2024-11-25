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ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Москве

ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Москве
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Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс».

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 1.85.

«Команды всего неделю назад играли в Казани, тот матч вряд ли можно назвать зрелищным. Игра не изобиловала опасными моментами, и в итоге исход решили ошибки казанцев – ЦСКА забросил трижды и оставил ворота неприкосновенными. После этого армейцы выиграли в Тольятти, но в Челябинске их ждало разочарование. ЦСКА вёл в счете 2:1 в начале третьего периода, но меньше чем за четыре минуты «Трактор» забросил четыре шайбы в ворота Ивана Просветова и одержал волевую победу.

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25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
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П1
X
П2

После домашнего поражения от армейцев «Ак Барс» смог реабилитироваться перед своими болельщиками во встрече с «Нефтехимиком» (2:0), но после этого команду подкосила эпидемия вратарских травм и болезней. Во встрече с нижнекамцами повреждение получил Тимур Билялов и в игру пришлось вступать Амиру Мифтахову. Он изначально чувствовал недомогание, но смог доиграть остаток встречи, но на выездной матч против «Северстали» выйти у него не получилось. Как итог – шесть пропущенных шайб от дебютанта казанцев Глеба Носова и поражение со счётом 5:7 в Череповце.

Исход матча во многом будет зависеть от того, выздоровеет ли к этому времени Мифтахов, но это маловероятно. Так что ставлю на индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

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