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ЦСКА — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 5 за 1.74.

«Неделю назад ЦСКА уверенно выиграл у «Ак Барса» в Казани (3:0), но теперь борьба будет намного более упорной. Поражение армейцев от «Трактора» показало, что до выхода на крейсерский ход столичной команде ещё далеко. А вот клуб из Татарстана сумел восстановить силы и больше не страдает от усталости, связанной с прошедшей в середине ноября плотной серией матчей против топ-соперников. В последние семь дней казанцы провели всего два довольно лёгких матча, и теперь за счёт свежести они доставят хозяевам намного больше головной боли.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
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П1
X
П2

Вряд ли матч будет результативным – максимум 5 шайб на двоих. Да, в Череповце «Ак Барс» позавчера уступил 5:7, но такой крупный счёт не должен смущать – в воротах команды Гатиятулина действовала экспериментальная бригада голкиперов. Теперь же оба соперника будут стараться перетерпеть друг друга и дождаться чужих ошибок. Голевой перестрелки в таких встречах не бывает», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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