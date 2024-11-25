«Спартак» — «Торпедо»: прогноз Анатолия Емелина на игру КХЛ 25 ноября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 3.65.

«У «Спартака» 22 шайбы в последних четырёх матчах. «Торпедо» позавчера тоже раззабивалось – причём там, где не ждали, а именно в гостях у «Локомотива». Так что весёлый хоккей зрителям гарантирован, смело ставьте на семь заброшенных или даже больше.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Фаворитом видятся гости. И не только потому, что они действительно впечатляюще выглядели в Ярославле и победили вице-чемпионов абсолютно по делу. «Спартак» после серии лёгких побед над аутсайдерами вроде «Амура» и удобными соперниками вроде «Северстали» подрасслабился – и едва не «сгорел» дома «Витязю». У «Торпедо» и хоккей более цельный, и сумма мастерства повыше – упускать победу, ведя 4:1, нижегородцы, в отличие от подмосковной команды, точно не будут. По счёту борьба будет плотной, но шансы волжан всё-таки повыше», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».