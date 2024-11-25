Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Череповце

«Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Череповце
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Салават Юлаев».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.90.

«Северсталь» устроила настоящий концерт перед собственными болельщиками, забросив аж семь шайб в ворота «Ак Барса». При этом вряд ли казанцам стоит винить в таком результате травмы обоих основных вратарей, Амира Мифтахова и Тимура Билялова. Место в воротах занял 24-летний Глеб Носов, но и оборона «Ак Барса» позволяла сопернику очень много в своей зоне. Обвинить дебютанта казанцев можно разве что в первом голе Никиты Коростелёва.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Салавата Юлаева» последний матч получился неудачным. Уфимцы открыли счёт в Нижнекамске благодаря голу Данила Алалыкина, но хозяева переломили игру во втором периоде, забросив аж три шайбы. Денис Ян одну шайбу отыграл, но большего гостям добиться не удалось, а на последних секундах нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди установил окончательный счёт (4:2).

Кажется, что череповчане обрели былую форму после недавней серии из четырёх поражений. Налаживаются связи в атаке – никто и близко не разрывал так оборону «Ак Барса» в этом сезоне. Но не думаю, что в матче с «Салаватом Юлаевым» команды будут настолько безбашенно играть в средней зоне. Прогнозирую достаточно упорный матч с небольшим количеством опасных моментов и ставлю на тотал меньше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android