«Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Череповце

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Салават Юлаев».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.90.

«Северсталь» устроила настоящий концерт перед собственными болельщиками, забросив аж семь шайб в ворота «Ак Барса». При этом вряд ли казанцам стоит винить в таком результате травмы обоих основных вратарей, Амира Мифтахова и Тимура Билялова. Место в воротах занял 24-летний Глеб Носов, но и оборона «Ак Барса» позволяла сопернику очень много в своей зоне. Обвинить дебютанта казанцев можно разве что в первом голе Никиты Коростелёва.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Для «Салавата Юлаева» последний матч получился неудачным. Уфимцы открыли счёт в Нижнекамске благодаря голу Данила Алалыкина, но хозяева переломили игру во втором периоде, забросив аж три шайбы. Денис Ян одну шайбу отыграл, но большего гостям добиться не удалось, а на последних секундах нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди установил окончательный счёт (4:2).

Кажется, что череповчане обрели былую форму после недавней серии из четырёх поражений. Налаживаются связи в атаке – никто и близко не разрывал так оборону «Ак Барса» в этом сезоне. Но не думаю, что в матче с «Салаватом Юлаевым» команды будут настолько безбашенно играть в средней зоне. Прогнозирую достаточно упорный матч с небольшим количеством опасных моментов и ставлю на тотал меньше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».