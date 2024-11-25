«Байер» — «Зальцбург»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

26 ноября на стадионе «БайАрена» в Леверкузене состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 23:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами немецкий клуб: поставить на победу «Байера» можно с коэффициентом 1.24. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1240 рублей.

Успех «Ред Булл Зальцбург» оценён экспертами в 13.5. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Букмекеры уверены, что матч «Байер» — «Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.