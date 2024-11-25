«Сочи» — «Лада»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Лада».

Ставка: ТБ 5 за 2.05.

«Сочи» проводит удивительную домашнюю серию. Пока они сыграли только три матча, но вы только посмотрите на результаты: победили в овертайме «Куньлунь» со счётом 6:5, проиграли «Барысу» в основное время со счётом 3:6, вели 2:0 в первом периоде, в итоге уступили «Сибири» со счётом 2:4.

В сумме за эти встречи сочинцы забили и пропустили 26 голов. Это очень крутой показатель, особенно с учётом того, что в последние недели тренд в КХЛ пошел на «низовые» матчи. По ощущениям, у команд меньше эмоций и сил, поэтому где-то это сказывается на результативности.

И вот главный вопрос: как закончится для «Сочи» четвёртая подряд домашняя встреча. На этот раз в гости приехала «Лада», которая проиграла пять последних матчей и в каждом забрасывала не более одной шайбы. Один гол, и всё. Такая вот статистика. Из пяти этих поражений два пришлись на эру Браташа, а три – на эру Зубова.

Я бы ради прикола выбрал ставку индивидуальный тотал «Лады» больше 2.5. Чисто по фану и по приколу. Когда-то же должно пропереть ребят.

А для общего прогноза тоже выберу тотал. Сочинцы умеют забивать, и, как вы видите, в последнее время с голами проблем нет, да и в обороне всё не идеально. Думаю, можно попробовать заиграть такой вариант — общий тотал голов больше 5 с коэффициентом 2.05», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».