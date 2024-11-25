«Флорида» — «Вашингтон»: когда матч НХЛ, во сколько начало, ставки и коэффициенты

26 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

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Букмекеры уверены, что матч «Флорида» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

У «Флориды» наблюдается кризис. Она выиграла только один из шести последних матчей. «Пантерз» уступили «Нью-Джерси» (1:4 и 2:6), «Виннипегу» (3:6), «Чикаго» (1:3) и «Колорадо» (4:7). Возникает недоумение из-за большого количества пропущенных ими шайб.

«Вашингтон» в менее угрюмом положении, хотя травма Александра Овечкина, безусловно, сказывается на команде. В последних двух матчах «Кэпиталз» дома уступили «Колорадо» (1:2) и «Нью-Джерси» (2:3). Впервые в сезоне они потерпели два поражения подряд.