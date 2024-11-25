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«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз «Чемпионата»

«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон».

Ставка: «Вашингтон» не проиграет за 1.91.

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У «Флориды» наблюдается кризис. Она выиграла только один из шести последних матчей. «Пантерз» уступили «Нью-Джерси» (1:4 и 2:6), «Виннипегу» (3:6), «Чикаго» (1:3) и «Колорадо» (4:7). Возникает недоумение из-за большого количества пропущенных шайб.

«Вашингтон» в менее угрюмом положении, хотя травма Александра Овечкина, безусловно, сказывается. В последних двух матчах «Кэпиталз» дома уступили «Колорадо» (1:2) и «Нью-Джерси» (2:3). Впервые в сезоне они потерпели два поражения подряд.

К Спенсеру Карбери не может быть никаких претензий. По рисунку и самоотдаче хоккеистов не скажешь, что команда лишилась до конца года невероятно важного игрока. «Вашингтон» демонстрирует динамичный хоккей, часто владеет инициативой и создаёт много моментов.

Неплохо выступил в матче с «Нью-Джерси» вызванный из АХЛ Иван Мирошниченко. Результативными действиями он не отметился, но здорово поработал на команду. Спенсер Карбери после игры заявил, что ему понравился продемонстрированный его подопечными хоккей.

Если бы не удаления и не отличная игра голкипера соперника, «столичные» наверняка зацепились бы за очки. «Кэпиталз» очень не хватает лидерских качеств, реализации и других способностей Овечкина. Тем не менее клуб продолжает сражаться и выглядит вполне конкурентоспособно.

У «Вашингтона» надёжная вратарская бригада, отличная слаженность в обороне, и команда создаёт много моментов. Заключить пари на то, что подопечные Спенсера Карбери как минимум не проиграют в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Несмотря на то что встреча состоится в Санрайзе, в победу «Кэпиталз» верится больше. «Столичные» демонстрируют более качественный командный хоккей, нежели «Пантерз».

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