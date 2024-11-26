Букмекеры оценили шансы ЦСКА пройти «Рубин» в Кубке России

26 ноября состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск.

Первая игра в Казани завершилась вничью — 0:0.

Букмекеры считают фаворитами футболистов ЦСКА: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.67. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1670 рублей.

Успех казанцев оценён в 5.50. Ставки на ничью по итогам двух таймов принимаются за 3.90.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.08.

Проход ЦСКА в следующую стадию оценён в 1.44 (67%), проход «Рубина» — в 3.00 (33%).