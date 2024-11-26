ЦСКА — «Рубин»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответный матч Кубка России ЦСКА — «Рубин».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.79.

Первая встреча ознаменовалась безголевой ничьей, хотя «Рубин» был ближе к победе. Победить «Рубин» — задача не из лёгких. Рашид Рахимов придерживается тех же принципов, что и Марко Николич. В приоритете у него дисциплина и командная организация. Плоды работы тренера впечатляют. При, мягко говоря, не самых больших ресурсах он сумел сделать из казанского клуба очень крепкого середняка РПЛ.

«Рубин» то и дело отнимает очки у лидеров. Он расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Правда, отставание от идущего на шестом месте ЦСКА солидное — пять очков. Обусловлено большое расстояние между клубами тем, что у казанцев очень много ничьих.

Слаженность в обороне — это хорошо, но «Рубину» очень не хватает мощности в нападении. Многое зависит от Мирлинда Даку, который в последнее время часто чувствовал недомогание и выдавал неудовлетворительные выступления. Последний матч в РПЛ с «Акроном» внушает оптимизм. Даку оформил дубль, а также дал возможность реализовать 11-метровый удар Джоэлю Фамейе, для которого гол стал первым в сезоне.

Армейцы видятся фаворитами предстоящего матча, но не факт, что у них получится победить в основное время. С высокой долей вероятности по итогам 90 минут мы увидим на табло 0:0 или 1:1. Заключить пари на то, что сыграет ТМ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

В 23 матчах в этом сезоне казанцы пропустили только 26 мячей, а москвичи и того меньше — 12. Кроме того, две последние очные встречи получились нерезультативными и при этом ознаменовались ничейными результатами.