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Назван фаворит матча «Бавария» — «ПСЖ»

Назван фаворит матча «Бавария» — «ПСЖ»
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Во вторник, 26 ноября, на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение немецкому клубу. Сделать ставку на победу немецкой «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.68, что приблизительно равно 58% вероятности.

Победа французского «ПСЖ» соразмерна с ничейным исходом и оценивается коэффициентом 4.80 — около 21% вероятности.

Вместе с тем аналитики предвещают результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

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