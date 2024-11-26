Назван фаворит матча «Бавария» — «ПСЖ»

Во вторник, 26 ноября, на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение немецкому клубу. Сделать ставку на победу немецкой «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.68, что приблизительно равно 58% вероятности.

Победа французского «ПСЖ» соразмерна с ничейным исходом и оценивается коэффициентом 4.80 — около 21% вероятности.

Вместе с тем аналитики предвещают результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.