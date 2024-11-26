«Бавария» — «ПСЖ»: букмекеры назвали самый вероятный счёт матча

Во вторник, 26 ноября, на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Сделать ставку на победу немецкой «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.68, что приблизительно равно 58% вероятности.

Победа французского «ПСЖ» соразмерна с ничейным исходом и оценивается коэффициентом 4.80 — около 21% вероятности.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (8.30). Следом идёт победа «Баварии» 2:1 (8.40) и точный счёт 2:0 в пользу мюнхенцев (10.0).

За 11.0 предлагается поставить на 3:1 в пользу «Баварии».