«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Бавария» — «ПСЖ».

Ставка: «Бавария» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.84.

Словно сговорившись, соперники взяли и выиграли на прошедших выходных свои матчи на внутренней арене с одинаковым счётом 3:0. Мюнхенская «Бавария» порадовала «Аугсбург» хет-триком Гарри Кейна, а парижский «ПСЖ» забыл о гостеприимстве с «Тулузой».

Правда, есть небольшой нюанс. Если парижане открыли счёт ещё в первом тайме и имели значительное преимущество, которое в концовке конвертировали в разгром, то мюнхенцам, несмотря на столь же солидный игровой перевес, пришлось ждать первого гола до 63-й минуты. А два из трёх мячей Кейн забил с пенальти.

Впрочем, это не умаляет того факта, что победная серия «Баварии» теперь продлилась до шести матчей. Оплеуха в виде 1:4 от «Барселоны» заставила подопечных Венсана Компани задуматься о своём поведении. Да настолько, что за эти самые шесть матчей они не пропустили ни одного мяча! Сопротивление было среднее, но всё же было.

«ПСЖ» подобным похвастать не может. На том же отрезке парижский клуб пропустил суммарно пять мячей, допустив одно поражение и одну ничью. Любопытно, что в каждом случае пропускал Джанлуиджи Доннарумма — партнёр и конкурент Матвея Сафонова по вратарской позиции. У россиянина же: две игры — два «сухаря».

Не факт, что Луис Энрике выставит бывшего вратаря «Краснодара» на матч с «Баварией». Но даже в ином случае, при всём уважении к россиянину, спастись от атаки баварцев не получится. Только у одного её лидера — Гарри Кейна — в активе 14+6 в 11 турах Бундеслиги и 5+1 в четырёх турах Лиги чемпионов по системе «гол+пас». Выглядит грозно.

Добавьте сюда домашнее преимущество и хороший ход, который мюнхенская машина набрала, и получите логичного претендента на победу в предстоящей встрече. При этом можно увидеть хотя бы пару забитых мячей в исполнении хозяев. Особенно с учётом нестабильности обороны гостей. 2:0 или 2:1 в пользу «Баварии» — ожидаемый исход.