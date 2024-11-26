«Байер» — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Байер» — «Ред Булл Зальцбург».

Ставка: «Байер» победит с форой (-2) за 1.96.

У «Байера» многое не получалось до международного перерыва, но в последней встрече в чемпионате Германии он разгромил «Хайденхайм» (5:2). Эта победа стала лишь второй за семь последних матчей в Бундеслиге. Впрочем, и поражений за этот период нет.

В отличие от «Байера», «Зальцбургу» международная пауза не помогла выбраться из чёрной полосы. Во встрече последнего тура чемпионата Австрии он уступил дома ЛАСКу (1:2). Сезон складывается для «красных быков» крайне неудачно. Они располагаются на шестой строчке.

«Зальцбург» выиграл только два из девяти последних матчей в чемпионате Австрии. Если в первенстве, где уровень команд невысок, у команды возникли такие трудности, то что говорить о выступлениях на международной арене? Ожидаемо, что «красные быки» идут в числе главных претендентов на вылет из Лиги чемпионов.

В четырёх матчах группового этапа «Зальцбург» победил только «Фейеноорд» (3:1). Надо отметить, что соперник смотрелся гораздо лучше и интереснее. Он чаще создавал опасные моменты и имел шансы сравнять счёт. Если бы не красная карточка, которую на 80-й минуте получил Крис-Кевин Надже, результат наверняка был бы другой.

Также «красные быки» уступили «Спарте» (0:3), «Бресту» (0:4) и загребскому «Динамо» (0:2). Если во встречах с такими соперниками «Зальцбург» не сумел забить и много пропустил, то в грядущем матче ему тем более вряд ли удастся избежать разгрома.

Поставить на то, что «Байер» победит «Зальцбург» с форой (-2), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Многие уже привыкли, что «красные быки» часто радуют сенсациями, но в текущей форме от них не стоит ждать качественного выступления и набора очков.