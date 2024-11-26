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«Спортинг» — «Арсенал»: эксперты оценили шансы

«Спортинг» — «Арсенал»: эксперты оценили шансы
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26 ноября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 2.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2300 рублей.

Успех лиссабонцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры считают, что матч «Спортинг» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Если забьют футболисты «Арсенала», сыграет коэффициент 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

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