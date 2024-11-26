«Спортинг» — «Арсенал»: прогноз на матч в Лиссабоне

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Спортинг» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» победит за 2.30.

«Спортинг» пока что идёт без поражений в Лиге чемпионов. Во встрече 4-го тура группового этапа команда сенсационно разгромила «Манчестер Сити» (4:1). Для Рубена Аморима матч с «горожанами» стал последним в качестве наставника «львов».

После ухода Аморима лиссабонцы победили «Брагу» (4:2) в чемпионате и крупно обыграли «Амаранти» (6:0) в Кубке Португалии. Один из голов забил лучший бомбардир команды Виктор Дьёкереш, оформивший хет-трик в матче с «Манчестер Сити».

В позапрошлом сезоне «канониры» не сумели пройти «Спортинг» в Лиге Европы, но с тех пор Микель Артета проделал большой объём работы. «Арсенал» стал сильнее, в частности ментально. Хотя в этом сезоне побороться за победу в АПЛ ему будет сложно. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» большое.

«Арсеналу» не чужды проблемы с травмами, но международный перерыв пришёлся очень кстати. Восстановился от повреждения один из лидеров команды Мартин Эдегор. В первом же матче после возвращения в состав норвежец помог разгромить «Ноттингем Форест» (3:0) в АПЛ. С его передачи Букайо Сака открыл счёт на 15-й минуте. А вообще, подопечные Микеля Артеты практически всегда выдают отменные отрезки после международных пауз.

Заключить пари на то, что «Арсенал» победит «Спортинг», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Лиссабонцы очень опасны дома, но победа над «Манчестер Сити» ни о чём не говорит. У «горожан» жуткий кризис, в то время как «канониры» на ходу и в полном составе.