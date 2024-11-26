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Названы шансы «Барселоны» продлить победную серию в Лиге чемпионов

Названы шансы «Барселоны» продлить победную серию в Лиге чемпионов
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26 ноября стартует 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей «Барселона» будет играть с «Брестом» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало – в 23:00 мск.

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«Барселона» идёт на серии из трёх побед в Лиге чемпионов. При этом «Брест» в четырёх турах набрал 10 очков из 12 возможных.

Букмекерские конторы считают фаворитами каталонцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.17, что составляет около 84% вероятности.

Шансы «Бреста» оценили в 17.0 (5%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 8.70 (11%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 3.15. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.05.

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