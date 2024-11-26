«Барселона» — «Брест»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Брест».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.88.

Игра «Барселоны» в последних встречах совсем расклеилась. На днях каталонцы сыграли вничью с «Сельтой» (2:2). На 82-й минуте, когда подопечные Ханс-Дитера Флика вели 2:0, Марк Касадо получил удаление. Через две минуты «кельты» забили первый гол. Ещё через столько же сравняли счёт.

До этой ничьей сине-гранатовые уступили «Реалу Сосьедад» (0:1). Бело-голубые не позволили «Барселоне» пробить в створ ворот ни одного раза.

В Лиге чемпионов подопечные Ханс-Дитера Флика пока справляются с задачами. Они выиграли три из четырёх встреч. Единственное поражение потерпели от «Монако» (1:2). После этой неудачи «Барселона» одержала три победы подряд – над «Янг Бойз» (5:0), «Баварией» (4:1) и «Црвеной Звездой» (5:2).

Впечатляет, как много забили в этих матчах сине-гранатовые. Всего на общем этапе Лиги чемпионов они положили 15 мячей. Это лучший результат среди всех команд турнира. По пять забили Левандовски и Рафинья.

«Брест» выступает в Лиге чемпионов выше всяких похвал. Никто и не ожидал от французского клуба такой прыти. Он одержал победы в трёх из четырёх встреч. Обыграл «Штурм» (2:1), «Зальцбург» (4:0) и пражскую «Спарту» (2:1). Вничью сыграл с «Байером» (1:1). В целом, кроме леверкузенцев, на этой дистанции очень крутых соперников у «пиратов» и не было.

При этом в Лиге 1 у них огромные проблемы. «Брест» находится в трёх очках от зоны вылета, идя на серии из трёх поражений. И много пропускает.

Если брать в целом, то «Брест» умеет грамотно действовать в нападении, но с защитой есть проблемы. Настрой на матчи Лиги чемпионов у «пиратов», как мы видим, всегда запредельный. Поэтому не будем исключать гола со стороны французского клуба. Однако «Барселона» после серии неудач в Примере обязана поднажать и дома порадовать болельщиков. Наша ставка будет на тотал больше 3.5 мяча за 1.88.