«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Манчестер Сити» — «Фейеноорд».

Ставка: обе забьют за 2.02.

На выходных «Манчестер Сити» продлил свою серию поражений до пяти матчей. На этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли «Тоттенхэму» с разгромным счётом 0:4. Лишь бы это не вошло в привычку. Что-то с «горожанами» явно происходит.

Даже в Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы пока не блещут. Кроме разгромного поражения от «Спортинга», была нулевая ничья с «Интером». Две имеющиеся победы были добыты в играх с уступающими классом «Слованом» (4:0) и пражской «Спартой» (5:0).

«Фейеноорд» — это очень опасный соперник, которого многие недооценивают. Хотя «Манчестер Сити» вряд ли будет расслаблен. Над «горожанами» сгустились тучи, и болельщики требуют победы. В свою очередь, роттердамский клуб в Лиге чемпионов выигрывал у «Жироны» (3:2) и «Бенфики» (3:1).

Но в последней встрече «гордость Юга» уступил «Зальцбургу» — 1:3. Проигрыши в таком сильном турнире для этой команды свойственны. Подопечные Приске делают всё возможное, но с классом и уровнем состава добиваться чего-то большего невозможно.

В чемпионате Нидерландов дела у «Фейеноорда» идут вполне неплохо. Последние три встречи команда выиграла у «АЗ Алкмар» (3:2), «Алмере Сити» (4:1) и «Херенвена» (3:0). В каждой из них роттердамский клуб забивал минимум по три мяча.

Не будем переоценивать силы «Манчестер Сити», даже на домашнем стадионе. Футболисты явно пребывают не в духе. Им надоели поражения. «Фейеноорд» проявит характер. На фоне неудач «горожан» во всех турнирах у роттердамцев будут шансы забить гол. А может быть, даже не один. Всё будет в руках Холанда. Забьёт больше соперника – порадует болельщиков победой. Поставим на обмен голами за 2.02.