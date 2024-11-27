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«Монако» — «Бенфика»: эксперты оценили шансы команды Головина

«Монако» — «Бенфика»: эксперты оценили шансы команды Головина
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В среду, 27 ноября, на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» — «Бенфика». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение монегаскам. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности.

Шансы увидеть победу «Бенфики» соразмерны с шансами на ничейный исход. Коэффициент составляет 3.50, вероятность — около 28%.

Вместе с тем аналитики ожидают результативный футбол в Монако. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Наиболее вероятным экспертам представляется равный счёт 1:1 (6.00).

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