«Монако» — «Бенфика»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Монако» — «Бенфика».

Ставка: «Монако» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 2.30.

На днях Александр Головин забил первый гол в сезоне, чем помог «Монако» одержать победу над бойким «Брестом» (3:2). Вообще, монегаски радуют. Во-первых, занимают единоличное второе место в чемпионате Франции и претендуют как минимум на финиш в топ-3. Во-вторых, отстают от лидирующего в Лиге чемпионов «Ливерпуля» всего на два очка и претендуют на прямой выход в плей-офф. В-третьих, идут на серии из трёх побед.

«Бенфику» тоже нельзя недооценивать. Как вы можете помнить, у команды приличный состав и она завсегдатай еврокубков. К этому дирекция подходит ответственно. Кроме того, перед международной ноябрьской паузой получилось разгромить «Порту» — вечного конкурента и одного из лидеров чемпионата Португалии.

Однако в предстоящем матче в Монако лиссабонский коллектив хозяйничать не сможет. Как минимум потому, что первую игру после международной паузы провёл на целые сутки позже. То есть футболистам «Монако» не только не нужно никуда лететь, но ещё и есть целый день форы на восстановление и подготовку.

А у «Бенфики» в этом розыгрыше Лиги чемпионов получается выступать, прямо скажем, не лучшим образом. За четыре тура удалось набрать только шесть очков. Ситуация вполне рабочая — отставание от зоны прямого выхода в плей-офф составляет всего три очка, а впереди ещё вагон игр. Да и за 4:0 с «Атлетико» можно похвалить.

И всё же на родном «Луи II» разогнавшийся и более свежий «Монако» должен как минимум не проиграть. Вместе с тем логично ждать голы. Монегаски не всегда надёжны в обороне, а лиссабонцы могут потерять концентрацию из-за влияния дороги. Мяча три-четыре, вероятно, получится увидеть.