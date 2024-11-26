«Слован» — «Милан»: прогноз Артёма Шмелькова на матч Лиги чемпионов

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Слован» — «Милан».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.01.

«Спустя три недели на радары болельщиков возвращается Лига чемпионов. Пришла пора 5-го тура основного этапа, а значит, все 36 участников заступают во вторую половину нынешней стадии турнира. В раннем игровом слоте вторника встретятся братиславский «Слован» и «Милан». Чемпион Словакии имеет пока абсолютно худшие показатели в ЛЧ — 0 очков (команд без набранных баллов еще четыре) при худшей разнице мячей -13. А «Милан» воспрял духом, потому что после двух стартовых поражений от «Ливерпуля» и «Байера» сумел одержать две победы. И сейчас «россонери» с трудом, но со своими шестью очками помещаются в зону плей-офф.

«Слован» Владимира Вайсса-старшего проделал колоссальный путь, чтобы оказаться в основной сетке Лиги чемпионов. Для этого чемпиону Словакии понадобилось преодолеть четыре (!) раунда квалификации. «Слован» впервые добрался до общего этапа и здесь пока сплошь терпит неудачи. Ну ладно сгореть «Ман Сити» или проиграть вчистую «Селтику» с «Жироной». Но вот в предыдущем туре словаки имели все основания брать первые очки — играли дома с загребским «Динамо». Создали немало, открыли счёт — сделал это игрок сборной Давид Стрелец, но дальше забивали только хорваты. И закончилось всё обескураживающе — 1:4. Поднимать себе настроение команда Вайсса старается через национальное первенство, где «Слован» идёт первым. Правда, в последнем туре не смог выиграть на выезде у «Кошице». 1:1 — счёт сравнял капитан команды и игрок сборной Армении Тигран Барсегян.

«Милан» поправил свои лигочемпионские позиции благодаря победам над «Брюгге» дома и над «Реалом» в Мадриде. Обе встречи подопечные Паоло Фонсеки завершили со счётом 3:1. Но после этого пробуксовали в Серии А. Два последних матча — гостевой с «Кальяри» до международной паузы и домашний с «Ювентусом» после — миланцы завершили вничью. И если выезд на Сардинию получился весёлым и закончился 3:3 («Милан» дважды позволил сопернику отыграться), то зрелище во всегда принципиальном матче с туринцами было очень тоскливым. 0:0 — обе команды не наиграли даже на 0,5 гола по Xg.

У «Милана» из-за перебора карточек не сыграет Альваро Мората. Но вот потеря у «Слована» по той же причине основного центрального защитника Гурама Кашии представляется более серьёзной. Второй тайм больше первого», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».