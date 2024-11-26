«Тюмень» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Тюмень» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1,5) за 1.85.

«В Первой лиге «Тюмень» результатами не блещет. Катастрофические 12 очков после 20 туров логично оставляют команду на последнем месте в таблице. Отставание велико даже от соседней 17-й строчки, аж шесть очков. Такие результаты явно не воодушевляет болельщиков, зато успехов удалось добиться в Кубке страны. «Тюмень» прошла уже три стадии и непременно добивалась победы. Обыграть удалось «Челябинск» со счётом 2:0, «Аланию» и «Амкар» — 3:0. Самым сложным оказался матч с командой из Владикавказа, основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0, победу удалось добыть в серии пенальти. Героем встречи стал Евгений Гошев, отразивший два одиннадцатиметровых, итоговая победа — 4:3.

«Краснодар» в Путь регионов попал неожиданно, уступив своё место одному из аутсайдеров РПЛ — «Ахмату». До последнего тура всё было в руках команды Мурада Мусаева, в завершающей игре было достаточно не проиграть «Пари НН», но добиться нужного результата не получилось. «Краснодар» уступал 0:1 к 88-й минуте, Олусегуну удалось счёт сравнять, но Свен Карич уже в добавленное время принёс нижегородцам победу. «Ахмат» стал вторым, «Краснодар» же отправляется пробовать свои силы в Пути регионов.

«Краснодар» — явный фаворит матча, команда в отличной форме и постарается реабилитироваться за вылет из Пути РПЛ. Победа «Краснодара» с форой -1,5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».