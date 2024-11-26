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ЦСКА — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России в Москве

ЦСКА — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России в Москве
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Рубин».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.76.

«Плохая форма ЦСКА распространилась и на Кубок России. Армейцы смогли занять первое место в довольно непростой группе, в которой один из лидеров чемпионата — «Краснодар» — умудрился занять лишь третье место. Армейцы же выдали серию из четырёх побед в основное время и смогли занять в группе первое место. Проблемы начались уже потом, ближе к старту плей-офф пути РПЛ. Красно-синие начали терять очки в чемпионате, да и в Кубке выступили не слишком уверенно.

«Рубин», наоборот, в последнее время показывает неплохие результаты. В чемпионате команда идёт на седьмом месте, лишь на пять очков отставая от ЦСКА. В Кубке всё так же неплохо. Перед последним туром казанцы отставали от «Акрона» на два очка, необходимо было побеждать для того, чтобы продолжить борьбу в пути РПЛ. Сделать это удалось благодаря забитому мячу Дардана Шабанхаджая. Минимальная победа, которая отправила «Рубин» в путь РПЛ.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч между командами прошёл в Казани. «Рубин» играл острее и интереснее, армейцы же не показывали должной агрессии и провели довольно среднюю игру. Шансов победить у казанцев было предостаточно. Сначала судья отменил их гол из-за попадания мяча в руку, а затем назначил пенальти в ворота «армейцев». Удар исполнял Мирлинд Даку, но переиграть Владислава Торопа он не смог. Итог — ничья 0:0, которая оставляет шансы обоим соперникам.

Команды сыграли первый матч на ноль, ЦСКА довольно часто в последнее время играет нерезультативно. Предположу, что много забитых мячей мы не увидим. Тотал меньше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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