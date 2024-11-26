«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Мюнхене

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Баварии» 2:1 за 7.60.

«Бавария» и «ПСЖ» сойдутся в 5-м туре Лиги чемпионов. Важнейшая игра, особенно для парижан. Не жду тут лёгкой игры. Скорее всего, три очка наберут мюнхенцы.

Думаю, все ожидали, что к середине этого розыгрыша ЛЧ «Бавария» и «ПСЖ» будут идти на верхушке таблицы, хотя бы в топ-8. Однако пока что обе команды, можно сказать, проваливают турнир. Особенно это касается парижан, которые по состоянию дел на сегодняшний момент вообще в плей-офф не выходят. С другой стороны, сейчас в нынешнем формате ЛЧ можно финишировать, условно, на 20-й строчке, и всё равно потом попасть в финал.

Стартовал в турнире клуб из Парижа ещё не так плохо – в равном матче обыграл «Жирону» (1:0). Но вот после этого только теряли очки подопечные Луиса Энрике. Конечно, график матчей у них тяжёлый, были те же «Арсенал» с «Атлетико» (0:2 и 1:2). Но вот с ПСВ парижане уже должны были явно побеждать, однако и там они упустили викторию – 1:1. В итоге с четырьмя очками «ПСЖ» сейчас идёт на 25-м месте.

У «Баварии» ситуация чуть лучше. У неё в активе шесть очков, которые обеспечивают ей 17-е место. Как минимум в 1/16 финала мюнхенцы пока выходят. Они уже тоже пару матчей провалили, проиграли двум сильным соперникам из других стран – «Астон Вилле» (0:1) и «Барселоне» (1:4). Но зато в других встречах команда Компани смогла дважды выиграть – 9:2 с «Динамо» Загреб и 1:0 с «Бенфикой»

При этом ожидаемо, что в своих домашних турнирах оба гранда не испытывают больших сложностей. Да, они проводят сезон небезупречно, успели потерять очки уже, что «Бавария» в Бундеслиге, что «ПСЖ» в Лиге 1. Но при этом всё равно намного чаще они выигрывают, теряют меньше баллов в сравнении с другими командами в турнирах. Так что противники сейчас лидируют с отрывом в своих лигах.

В общем, это довольно непростой матч для прогноза. Да, учитывая выступления «ПСЖ» в этой ЛЧ, хочется тут отдать предпочтение «Баварии». С другой стороны, команда Луиса Энрике вряд ли так просто победу тут отдаст. Но даже если посмотреть на статистику их последних игр, то там явное преимущество есть у мюнхенцев – четыре победы в пяти матчах.

Так что тут я всё-таки поверю в успех хозяев поля – выигрыш «Баварии» со счётом 2:1. Котировка на это составляет 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».