«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Виктора Гусева на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.95.

«Ситуация интересная, потому что «ПСЖ» — безусловный лидер французского чемпионата. Даже вопросов нет. «Бавария» идёт очень мощно в Бундеслиге. А что творится с ними в Лиге чемпионов?

При 36 участниках «Бавария» занимает 17-е место, а «ПСЖ» — 25-е. Могу ли я предположить, что в итоге эти команды не попадут в плей-офф? Нет, этого я предположить не могу. Уверен, что обе команды положение выправят. Поражение в этом матче и для «ПСЖ», и для «Баварии» если не станет катастрофой, то сделает ситуацию более серьёзной. Многое поставлено на карту.

Последний раз два клуба играли между собой в 1/8 Лиги чемпионов в 2023 году. Два раза победила «Бавария». Сначала парижане были повержены на своём поле со счётом 1:0. Потом «Бавария» взяла верх в гостях — 2:0.

Что касается Лиги чемпионов, эти места очень странные для грандов. У «Баварии» две победы и два поражения. У «ПСЖ» хуже — всего один успех в четырёх турах. Это победа над «Жироной», которая дебютирует в Лиге чемпионов. «ПСЖ» проиграл «Атлетико» 1:2, «Арсеналу» 0:2, ничья — с ПСВ.

У «Баварии» поражение от «Барселоны» 1:4 в гостях, от «Астон Виллы» — 0:1. Дома — да, победа над «Бенфикой» и над «Загребом». «Бавария» играет на своём поле на этот раз.

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Довольно шаткое положение у обеих команд. Мне кажется, такая ситуация предполагает осторожность. Команды прекрасно друг друга знают, будут проводить 15-й матч. Кстати, в 14 матчах ни одной ничьей: восемь побед «Баварии» и шесть побед «ПСЖ».

Отталкиваясь от этой осторожности, я и сделаю свой прогноз. Мне кажется, не будет феерии голевой в первом тайме. Если что-то и развернётся, то только во второй половине встречи.

В матче «Бавария» — «ПСЖ» я делаю следующий прогноз: во втором тайме будет забито больше мячей, чем в первом. Коэффициент 1.95», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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