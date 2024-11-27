Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Спартак»: букмекеры предсказали счёт матча

«Ростов» — «Спартак»: букмекеры предсказали счёт матча
Комментарии

В среду, 27 ноября, на стадионе «Ростов Арена» состоится ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ «Ростов» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Материалы по теме
«Ростов» — «Спартак». Карпин поддержит голевой настрой Угальде
«Ростов» — «Спартак». Карпин поддержит голевой настрой Угальде

В первой встрече победил «Ростов» — 1:0.

Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.15, что приблизительно равно 46% вероятности.

Шансы увидеть победу «Ростова» соразмерны с шансами увидеть ничейный исход. Коэффициенты находятся в пределах 3.50, вероятность — около 27%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.30). Победа «Спартака» 1:0 идёт за 7.70, на точный счёт 2:1 в пользу красно-белых дают 8.70.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Динамо». Галактионов сделает выводы после 2:5 от «Спартака»
«Локомотив» — «Динамо». Галактионов сделает выводы после 2:5 от «Спартака»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android