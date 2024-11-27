«Ростов» — «Спартак»: букмекеры предсказали счёт матча

В среду, 27 ноября, на стадионе «Ростов Арена» состоится ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ «Ростов» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

В первой встрече победил «Ростов» — 1:0.

Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.15, что приблизительно равно 46% вероятности.

Шансы увидеть победу «Ростова» соразмерны с шансами увидеть ничейный исход. Коэффициенты находятся в пределах 3.50, вероятность — около 27%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.30). Победа «Спартака» 1:0 идёт за 7.70, на точный счёт 2:1 в пользу красно-белых дают 8.70.