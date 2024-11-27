«Ростов» — «Спартак»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на ответную игру Кубка России «Ростов» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.76.

В ноябре ростовский клуб заметно улучшил свои результаты. Всё началось с ничейного исхода на выезде с московским «Динамо», а в двух последних турах чемпионата России ему удалось обыграть «Химки» и ЦСКА. Итог — закрепился в топ-8 и вернул себе уверенность.

Подопечные Валерия Карпина сумели победить «Спартак» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Причём на выезде! Конечно, немного повезло. Во-первых, соперник не реализовал пенальти перед перерывом. Во-вторых, на 71-й минуте был назначен пенальти в пользу гостей. Тем не менее смотрелись не так плохо.

Другой важный фактор — стабильность атаки. Как минимум на гол ростовчане играют уже семь матчей подряд. Гол забили «Динамо» (1:1) и «Спартаку» (1:0), три отгрузили «Химкам» (3:1) и ещё два — в последнем матче с ЦСКА (2:1). С учётом того, что по ходу встречи с армейцами пришлось отыгрываться (и это получилось), настроение сейчас должно быть хорошим.

В то же время «Спартак» тоже добивается результата. Если вынести за скобки игру с «Ростовом» в Кубке, то московский клуб одержал пять побед подряд, две из которых над ЦСКА и «Локомотивом» — крепкими представителями столицы. То есть на важные встречи Деян Станкович своих подопечных настраивать умеет.

Впрочем, гораздо важнее отметить здесь результативность. После поражения от ростовчан красно-белые выписали четыре безответных мяча «Акрону», отдохнули во время международной паузы, а после возвращения потрясли «Локомотив» сразу пятью голами — 5:2. Отличный матч провёл Манфред Угальде, оформив покер и голевую передачу.

Всё это ведёт к тому, что «Спартак», помня о форе в один мяч, который надо отыгрывать, активно пойдёт вперёд. Скорее всего, забьёт. Вместе с тем логично ждать результативных действий и от «Ростова», ведь он не только набрал ход, но и сыграет при поддержке домашних трибун. В качестве ставки предлагаю рассмотреть голы в обе стороны. Альтернатива — Х2 и тотал больше 1.5 мяча.