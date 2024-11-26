«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов 26 ноября

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ».

Ставка: индивидуальный тотал угловых «ПСЖ» больше 3.5 за 1.71.

«Бавария» и «ПСЖ» сыграют в 5-м туре Лиги чемпионов. В последнем туре Бундеслиги мюнхенцы уверенно обыграли «Аугсбург» — 3:0. Сейчас в турнире «Бавария» лидирует с отрывом. В Лиге чемпионов она тоже поправила свои дела. В прошлом туре клуб обыграл «Бенфику» (1:0). Команда Компани много держит мяч, тотально доминирует, в последних матчах чемпионата ещё и вообще не даёт соперникам ничего создавать у своих ворот.

В соперниках теперь «ПСЖ», который в сложной ситуации оказался в ЛЧ. У него самый сложный календарь из всех топ-клубов. Сейчас парижанам нужно во что бы то ни стало набирать очки, чтобы попасть хотя бы в топ-24 и пройти в следующий раунд. Хотя бы стыковые матчи парижан устроят. В топ-8 они вряд ли попадут. Поэтому даже в Мюнхене с «Баварии» «ПСЖ» должен играть на победу.

В чемпионате Франции команда Энрике в последнем туре одержала разгромную победу – 3:0 с «Тулузой». Клуб в похожем стиле играет с «Баварией», много владеет мячом, прессингует, старается доминировать.

Это будет интересный матч, потому что обе команды стремятся контролировать игру через владение. В этой связи я выбрал такую ставку — индивидуальный тотал угловых «ПСЖ» больше 3.5 с коэффициентом 1,71. Я думаю, что «ПСЖ» по владению, может быть, даже «Баварии» не уступит, ну или будет близок к сопернику, на равных почти. Повторюсь, похожие принципы соперники в своей игре используют. Сейчас «ПСЖ» вынужден будет играть активно и агрессивно, учитывая турнирную позицию в Лиге чемпионов», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».