«Байер» — «Зальцбург»: ставка Эльвина Керимова на матч общего этапа Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Зальцбург».

Ставка: победа «Байера» и обе забьют за 2.52.

«В 5-м туре ЛЧ встретятся «Байер» и «Зальцбург». Команда Хаби Алонсо в прошлом туре чемпионата Германии, проигрывая 0:2, разгромила «Хайденхайм» в итоге 5:2. Клуб сделал это красиво, хет-трик оформил Патрик Шик. В общем, в свойственной для себя манере в этом сезоне «Байер» сыграл — слабо защищался, на первых минутах пропустил два, но потом всё исправил в атаке.

«Байер» по-прежнему команда с огромным атакующим потенциалом. Она легко разыгрывает, легко создаёт моменты, причём в разных режимах — это могут быть контратаки, могут быть атаки через фланг. «Байер» много мячом владеет. Думаю, что вот это тенденция, что «Байер» в этом сезоне много пропускает, продолжится и тут.

«Зальцбург» тяжело стартовал в Лиге чемпионов. В прошлом туре только первую победу одержал. В домашнем чемпионате у «РБ» дела тоже идут не очень. Так что, я думаю, «Байер», конечно, явный фаворит матча. Клуб сегодня по сравнению с прошлым сезоном намного больше стал пропускать и часто стал упускать преимущество в счёте.

Но здесь с «Зальцбургом» я думаю, что команда Алонсо своё возьмёт. В прошлом туре «львы» проиграли разгромно «Ливерпулю» — 0:4. Сейчас дома клуб должен как-то реагировать. Поэтому я возьму, наверное, самую популярную ставку в этом сезоне у команды Алонсо – «победа «Байера» и обе забьют» с коэффициентом 2,52. Думаю, что «Зальцбург» свой шанс найдёт. «Байер» плохо защищается, сам себе «привозит» моменты. Клуб играет очень рискованно всегда, хотя атакующий потенциал у команды по-прежнему высокий», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».